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У Житомирському районі у ДТП загинув водій квадроцикла

У Житомирському районі у ДТП загинув водій квадроциклаДорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня близько 20.30 поблизу с. Кам’янка.

За попередньою інформацією, водій квадроцикла «Outlender», 35-річний житель м. Новограда-Волинського, рухаючись у напрямку м. Житомира, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП водій транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а пасажирка квадроцикла, 31-річна жителька м. Новограда-Волинського, з травмами була госпіталізована до реанімаційного відділення житомирської лікарні.

Нині відповідні відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують причини та обставини ДТП.

Поліція закликає громадян суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та особистої безпеки, пересуваючись автошляхами.
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