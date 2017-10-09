У Житомирі поліцейські оперативно затримали розбійників

Двох молодиків, обґрунтовано підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на чоловіка, оперативники кримінальної поліції спільно з патрульними встановили та затримали упродовж двох годин після злочину. Нині їх перевіряють на причетність до інших протиправних дій.
Уночі 8 жовтня до поліції звернувся 42-річний житель Полтавщини, повідомивши про напад на нього невідомих.
За словами чоловіка, на одній з вулиць обласного центру двоє незнайомців накинули йому на голову куртку та, погрожуючи ножем, вдарили заявника та відібрали барсетку з грошима, банківськими картками й документами. Загальна сума збитку склала понад 3 тисячі гривень.
Потерпілий зумів розгледіти і запам’ятати прикмети одного із нападників і повідомив їх наряду патрульних. Під час огляду прилеглої до місця вчинення злочину території поліцейські помітили молодика, схожого за описом на кривдника заявника. Підозрілого нічного перехожого передали працівникам слідчо-оперативної групи Житомирського ВП ГУНП для подальшої перевірки.
Затриманий 22-річний житомирянин вів себе агресивно і відмовлявся відповідати на питання поліцейських. Однак згодом, заплутавшись у власних свідченнях, таки визнав свою причетність до нападу на потерпілого. Ще за півгодини оперативники кримінальної поліції встановили особу та місцеперебування його поплічника, 23-річного жителя обласного центру.
– Обидва молодики у вчиненні злочину зізналися. Раніше вони вже мали проблеми із законом і притягувались до кримінальної відповідальності. До речі, в одного з них під час поверхневого огляду поліцейські виявили ще й наркотичну сировину. Нині обох затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про обрання обом міри запобіжного заходу, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Слідчі з’ясовують усі обставини події у рамках розпочатого за ч.2 ст.187 (Розбій) ККУ кримінального провадження. Досудове розслідування також розпочато за фактом незаконного зберігання одним із затриманих наркотичних засобів (ст.309 ККУ).
За чинним законодавством подібні протиправні дії можуть обернутися для підозрюваних позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.