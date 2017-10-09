Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 01:00 – Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць 
  • 14:31 – На «гарячому» застала «чорного» лісоруба лісова охорона Бердичівського лісгоспу 
  • 12:52 – У Житомирському районі у ДТП загинув водій квадроцикла 
  • 11:50 – У Житомирі поліцейські оперативно затримали розбійників 
  • 11:02 – Почесний житель Нью-Йорка Сем Кислін приїхав на Житомирщину відновлювати родинні зв’язки 

Почесний житель Нью-Йорка Сем Кислін приїхав на Житомирщину відновлювати родинні зв’язки

Почесний житель Нью-Йорка Сем Кислін приїхав на Житомирщину відновлювати родинні зв’язкиЖитомирську область, а саме Ружинський район, відвідав почесний житель міста Нью-Йорк, радник з питань економіки мера міста Нью-Йорка Рудольфа Гіліані – Сем Кислін.

Зустрічав його на Ружинщині сьогодні, 7 жовтня, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Сем Кислін відвідав у Ружині єврейське кладовище та єврейські заховання.

Дідусь Сема Кисліна родом із Ружинського району, де був розстріляний німцями, тому він приїхав, аби відновити зв’язок із родиною.

Довідково

Сем Кислін народився в Одесі в 1935 році. На початку 70-х років він емігрував до Сполучених Штатів разом з дружиною Людмилою, його дочкою Регіною та сином Давидом.

У 1992 році він створив компанію Trans Commodities, Inc., яку в кінцевому рахунку перетворив на одну з найбільших у світі торгових фірм. Компанія спеціалізується на міжнародній купівлі та продажу металевих виробів, одночасно інвестує в розвиток інфраструктури та виробничих процесів млинів, розташованих в Україні.

У 1994 році пан Кислін був призначений радником з питань економіки мера міста Нью-Йорка Рудольфа Гіліані.

У 2003 році Нью-Йоркська міська рада відзначила званням «Почесний громадянин» міста Нью-Йорк.

Крім того, пан Кислін та його дружина Людмила вже давно є прихильниками багатьох благодійних проектів, які допомагають єврейським сім'ям виїхати з колишнього Радянського Союзу та переїхати до інших частин світу, у тому числі Ізраїль.

Також він активно працював в інституті Беер-Хагола, який є найбільшою школою в Сполучених Штатах, яка займається виключно вихованням дітей єврейських іммігрантів. Його внесок в освіту відзначили – бібліотека коледжу в районі Шаара Ханегова в Беер-Шеві (Ізраїль) носить його ім’я.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 65
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ярослав Долгих привітав житомирську родину з народженням трійні
» Житомирщину відвідав посол Швейцарської конфедерації в Україні
» У Житомирі відбувається голосування на присвоєння звання «Почесний громадянин міста»
» Житомир відвідав льотчик-космонавт, двічі Герой Радянського Союзу Георгій Гречко
» Микола Рудьковський відвідав Житомирщину. Фото
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Об’єднання громад триває: ще 71 ОТГ готова провести перші вибори цього року
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+