Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО

Вже цьогоріч Гришковецька гімназія в Бердичівському районі буде не просто утеплена, а й яскраво оформлена та з сучасною медіатекою.
Як проходить термосанація та ремонт закладу перевірив сьогодні, 6 жовтня, голова ОДА Ігор Гундич під час робочого візиту до району. Керівник області тримає хід робіт на кожному об’єкті ДФРР ні особистому контролі.
«Нещодавно я мав серйозну розмову із підрядними організаціями, адже був незадоволений їх роботою на об’єктах ДФРР. Я себе відношу до жорстких менеджерів і готовий контролювати виконання своїх задач 24 години на добу, віддаватися повністю, щоб ті символи змін, які сьогодні з’являються в області, були якісними, і ми могли гордитися тими об’єктами, які робимо», – сказав голова ОДА.
Ігор Гундич розповів, що побачив суттєві зрушення після попередньої перевірки та розмови з підрядниками: «Як і обіцяв, я перевіряю хід, темпи і якість робіт на об’єктах ДФРР. Утеплення і зовнішнє оформлення Гришківської гімназії – одне із кращих в області. На сьогодні я темпами робіт задоволений на 90%. У такій школі учням буде приємно навчатися. Я сподіваюся, що і всередині ми наступного року зробимо сучасний ремонт відповідно до вимог нового освітнього простору. У цій школі також буде сучасна медіатека. Роботи на 80% виконані – і вже видно, що вона буде цікавою для учнів», – зазначив керівник області.
Наступного року в області буде більше навчальних закладів, які після утеплення ремонтуватимуть під проект НУШ (нової української школи), що передбачає яскраво оформлені класи з новими меблями та обладнанням, креативні зони відпочинку, сучасні їдальні. Класи в НУШ матимуть цікаві назви: наприклад «Кабінет Шевченка» замість «103, кабінет української мови та літератури».
Довідково:
Загальна кошторисна вартість термомодернізації Гришковецької гімназії – 8841,8 тис. грн. Об’єкт фінансується з ДФРР та місцевого бюджету на умовах 10% співфінансування.
Проект передбачає проведення комплексної термосанації навчального корпусу, а саме: виконання робіт з утеплення фасаду, цокольної частини будівлі та покрівлі.
У минулому році в межах наявного фінансування було частково замінено віконні блоки на енергозберігаючі.
Гришковецька гімназія бере участь у спільному проекті МОН та Мінрегіону щодо створення нового освітнього простору в 200 школах України. У рамках зазначеного проекту, крім запровадження енергоефективних заходів, буде встановлено обладнання та програмне забезпечення, проведення швидкісного інтернету, Wi-Fi, створено умови для інклюзивного навчання та безбар’єрного доступу, ремонт під’їзних доріг.
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