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Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО

Вже цьогоріч Гришковецька гімназія в Бердичівському районі буде не просто утеплена, а й яскраво оформлена та з сучасною медіатекою.
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО

Як проходить термосанація та ремонт закладу перевірив сьогодні, 6 жовтня, голова ОДА Ігор Гундич під час робочого візиту до району. Керівник області тримає хід робіт на кожному об’єкті ДФРР ні особистому контролі.

«Нещодавно я мав серйозну розмову із підрядними організаціями, адже був незадоволений їх роботою на об’єктах ДФРР. Я себе відношу до жорстких менеджерів і готовий контролювати виконання своїх задач 24 години на добу, віддаватися повністю, щоб ті символи змін, які сьогодні з’являються в області, були якісними, і ми могли гордитися тими об’єктами, які робимо», – сказав голова ОДА.

Ігор Гундич розповів, що побачив суттєві зрушення після попередньої перевірки та розмови з підрядниками: «Як і обіцяв, я перевіряю хід, темпи і якість робіт на об’єктах ДФРР. Утеплення і зовнішнє оформлення Гришківської гімназії – одне із кращих в області. На сьогодні я темпами робіт задоволений на 90%. У такій школі учням буде приємно навчатися. Я сподіваюся, що і всередині ми наступного року зробимо сучасний ремонт відповідно до вимог нового освітнього простору. У цій школі також буде сучасна медіатека. Роботи на 80% виконані – і вже видно, що вона буде цікавою для учнів», – зазначив керівник області.

Наступного року в області буде більше навчальних закладів, які після утеплення ремонтуватимуть під проект НУШ (нової української школи), що передбачає яскраво оформлені класи з новими меблями та обладнанням, креативні зони відпочинку, сучасні їдальні. Класи в НУШ матимуть цікаві назви: наприклад «Кабінет Шевченка» замість «103, кабінет української мови та літератури».

Довідково:


Загальна кошторисна вартість термомодернізації Гришковецької гімназії – 8841,8 тис. грн. Об’єкт фінансується з ДФРР та місцевого бюджету на умовах 10% співфінансування.

Проект передбачає проведення комплексної термосанації навчального корпусу, а саме: виконання робіт з утеплення фасаду, цокольної частини будівлі та покрівлі.

У минулому році в межах наявного фінансування було частково замінено віконні блоки на енергозберігаючі.

Гришковецька гімназія бере участь у спільному проекті МОН та Мінрегіону щодо створення нового освітнього простору в 200 школах України. У рамках зазначеного проекту, крім запровадження енергоефективних заходів, буде встановлено обладнання та програмне забезпечення, проведення швидкісного інтернету, Wi-Fi, створено умови для інклюзивного навчання та безбар’єрного доступу, ремонт під’їзних доріг.
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО
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