Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:32 – Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО 
  • 14:33 – У Житомир приїхали добровольці з Америки 
  • 14:05 – У Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенів 
  • 12:22 – На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО) 
  • 12:02 – Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі 

У Житомир приїхали добровольці з Америки

У Житомир приїхали добровольці з Америки
Нещодавно в Україні працював міжнародний проект GO CAMP, де волонтери з різних країв світу приїхали до нашої держави, аби навчати дітей мови та традицій. Тоді школи могли вибрати собі волонтера, який приїде і впродовж кількох місяців перебуватиме з дітьми, аби в грі та спілкуванні дати знання мови і звичаїв тої країни, звідки волонтер походить.

На жаль, Житомирщина залучила лише 7 волонтерів до шкіл.

Тепер область приймає волонтерів Корпусу Миру. 26 вересня у приміщенні Житомирської міської ради добровольці поспілкувалися з керівництвом міста: Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним й заступником міського голови Матвієм Хреновим.

Волонтери з Америки в навчальних закладах міста викладатимуть англійську мову. Також вони допомагатимуть учителям розширювати асортимент навчальних засобів для роботи в класі і допомагатимуть студентам набути навички володіння англійською. Волонтери планують підготувати міський методичний семінар для вчителів англійської мови.

Волонтери Корпусу миру насамперед приїхали, аби показати нашим студентам можливості, які вже має молодь з Америки. Ці можливості лише приходять до нас, тому волонтери прагнуть, аби молоді люди вільно спілкувалися англійською, знали про гранти та програми обміну, студентської мобільності. Волонтери також допомагатимуть в роботі державних харитативних та громадських організацій.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 219
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Самовідданість волонтерів – рятують інших, забуваючи про себе: житомирській волонтерці необхідні кошти на лікування
» Союз Українок Америки опікується родинами загиблих військових з Житомирщини
» У житомирських навчальних закладах діти учасників АТО харчуватимуться безкоштовно
» Виконавчий комітет Житомирської міської ради має стати реальним робочим органом
» У Житомирі відбулася зустріч міського голови з волонтерами
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
Верховна Рада ухвалила судову реформу
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+