У Житомир приїхали добровольці з Америки

Нещодавно в Україні працював міжнародний проект GO CAMP, де волонтери з різних країв світу приїхали до нашої держави, аби навчати дітей мови та традицій. Тоді школи могли вибрати собі волонтера, який приїде і впродовж кількох місяців перебуватиме з дітьми, аби в грі та спілкуванні дати знання мови і звичаїв тої країни, звідки волонтер походить.
На жаль, Житомирщина залучила лише 7 волонтерів до шкіл.
Тепер область приймає волонтерів Корпусу Миру. 26 вересня у приміщенні Житомирської міської ради добровольці поспілкувалися з керівництвом міста: Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним й заступником міського голови Матвієм Хреновим.
Волонтери з Америки в навчальних закладах міста викладатимуть англійську мову. Також вони допомагатимуть учителям розширювати асортимент навчальних засобів для роботи в класі і допомагатимуть студентам набути навички володіння англійською. Волонтери планують підготувати міський методичний семінар для вчителів англійської мови.
Волонтери Корпусу миру насамперед приїхали, аби показати нашим студентам можливості, які вже має молодь з Америки. Ці можливості лише приходять до нас, тому волонтери прагнуть, аби молоді люди вільно спілкувалися англійською, знали про гранти та програми обміну, студентської мобільності. Волонтери також допомагатимуть в роботі державних харитативних та громадських організацій.