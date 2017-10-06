Цієї ночі у Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенів. Лісопорушник – мешканець села Ярунь, котрий вирішив запастися дровами на зиму. Працівники рейдової бригади виявили незаконну рубку та за «гарячими слідами» зловили «чорного» лісоруба на власному подвір’ї. І хоч правопорушник свою провину визнав, сума штрафу за заподіяну шкоду складе всього 85 гривень. Тоді як реальної шкоди лісу він завдав на понад три тисячі гривень. Без перебільшень «сміхотворну» суму штрафу за незаконну вирубку передбачає Стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняк… тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Житомирське обласне управління неодноразово вносило пропозиції щодо змін у діюче законодавство, зокрема до статті 65, щоб штраф за «знищення або пошкодження в лісах лісових культур, підросту, молодняка природного походження і самосіву…» збільшити як мінімум удесятеро.
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