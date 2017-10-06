Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:32 – Ігор Гундич перевірив, як іде утеплення Гришковецької гімназії. Результатом задоволений. ФОТО 
  • 14:33 – У Житомир приїхали добровольці з Америки 
  • 14:05 – У Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенів 
  • 12:22 – На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО) 
  • 12:02 – Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі 

У Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенів

У Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенівЦієї ночі у Новоград-Волинському районі незаконно зрізали 7 ясенів. Лісопорушник – мешканець села Ярунь, котрий вирішив запастися дровами на зиму. Працівники рейдової бригади виявили незаконну рубку та за «гарячими слідами» зловили «чорного» лісоруба на власному подвір’ї. І хоч правопорушник свою провину визнав, сума штрафу за заподіяну шкоду складе всього 85 гривень. Тоді як реальної шкоди лісу він завдав на понад три тисячі гривень. Без перебільшень «сміхотворну» суму штрафу за незаконну вирубку передбачає Стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняк… тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Житомирське обласне управління неодноразово вносило пропозиції щодо змін у діюче законодавство, зокрема до статті 65, щоб штраф за «знищення або пошкодження в лісах лісових культур, підросту, молодняка природного походження і самосіву…» збільшити як мінімум удесятеро.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 49
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дуби
» У Коростенському районі поліцейські затримали автомобіль з незаконно зрубаною деревиною (ФОТО)
» Відповідальність за спалювання сухої трави
» Житомирські лісівники застерігають: за забруднення лісу доведеться відповідати
» На Житомирщині міліція продовжує виявляти ялинкових браконьєрів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
Верховна Рада ухвалила судову реформу
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+