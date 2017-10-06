Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:22 – На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО) 
  • 12:02 – Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі 
  • 11:59 – У Житомирі поліцейські упродовж доби розшукали 4 людей 
  • 17:31 – На Житомирщині оголосили штормове попередження 
  • 14:32 – До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень 

На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)

Правоохоронці встановили, що до смерті 39-річної жительки райцентру причетний її співмешканець. Чоловіка затримано, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.

5 жовтня до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення в одній із квартир тіла 39-річної місцевої жительки з явними ознаками насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

– На тілі загиблої були виявлені численні тілесні ушкодження. Судово-медична експертиза підтвердила, що вони і призвели до смерті жінки. Про потерпілу також відомо, що вона раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за хуліганство та вела антигромадський спосіб життя, - розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

З’ясовуючи обставини смерті жінки, поліцейські відтворили події попереднього вечора та ночі, що стала для загиблої фатальною. Виявилося, що напередодні господиня за місцем свого проживання чаркувала разом із співмешканцем. Нічне застілля врешті призвело до побутового конфлікту.

А відтак як аргументи у суперечці чоловік застосував кулаки. Побивши жінку до смерті, нетверезий співмешканець ліг спати, а заплямовані речі викинув неподалік будинку.

30-річнго раніше судимого за крадіжки винуватця поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ кримінального провадження.
За чинним законодавством за тяжкий злочин чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.
На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО)

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Бердичеві поліція розслідує вбивство охоронниці підприємства (ФОТО)
» На Житомирщині у вбивстві звягельчанина поліція викрила його рідну сестру (ФОТО)
» Поліція розслідує обставини загибелі жінки у Радомишльському районі
» На Житомирщині поліцейські упродовж кількох годин затримали причетного до вбивства пенсіонерки (ФОТО)
» Міліція розслідує обставини смерті житомирянки, у чиїй квартирі стався вибух
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
Верховна Рада ухвалила судову реформу
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
В США запретили американским чиновникам пользоваться антивирусами Касперского
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+