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У Житомирі поліцейські упродовж доби розшукали 4 людей

У Житомирі поліцейські упродовж доби розшукали 4 людей5 жовтня поліцейські Житомирського відділу поліції встановили місця перебування 4 людей, двох з яких розшукували органи правосуддя, а інших - рідні. На жаль, один з розшукуваних загинув через утоплення у водоймі.

Увечері 5 жовтня поліцейські встановили місце знаходження 34-річної жінки, яка оголошена в державний розшук наприкінці вересня через ухиляння від відбування покарання. На засуджену вироком накладено зобов’язання, не пов’язані із позбавленням волі, однак вона наполегливо ігнорує їх виконання.

Цього ж вечора патрульні доставили до Житомирського відділу поліції порушника громадського порядку для оформлення відповідних адміністративних матеріалів. Під час перевірки чоловіка оперативники карного розшуку встановили, що він назвався чужим ім’ям і насправді є 33-річним жителем м. Павлограда Дніпропетровщини, який ухиляється від відбування покарання за кримінальні діяння у вигляді позбавлення волі.

В обох випадках прийняті рішення для забезпечення виконання рішень правосуддя.

Також минулої доби до поліції звернулась житомирянка із заявою про безвісне зникнення її 43-річного чоловіка. За словами жінки, він пішов з місця проживання 5 жовтня уранці, близько 7.30, маючи при собі досить значну суму грошей, і упродовж дня не виходив на зв’язок та ночувати додому не повернувся. Зниклого чоловіка відшукали цілим і неушкодженим.

Проте так буває далеко не завжди. Наприкінці вересня до поліції звернулась 31-річна жителька обласного центру із заявою про те, що ще 6 вересня пішов з дому її батько, 1962 року народження. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і проводили заходи для встановлення його місця перебування. 3 жовтня тіло чоловіка виявили у водоймі на околиці обласного центру. За попереднім висновком експертів, смерть настала через утоплення. Нині за цим фактом продовжується досудове розслідування.

Як повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока, практично щодоби до чергової частини надходять повідомлення про безвісне зникнення громадян, останнім часом збільшилась кількість таких заяв щодо дітей.

У поліції створено спеціальні відділи, що займаються пошуком як безвісно зниклих, так і осіб, які ухиляються від органів досудового розслідування або правосуддя. Тож у разі виникнення подібної ситуації, не зволікайте із повідомленням до поліції.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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