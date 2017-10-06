Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:22 – На Житомирщині поліція розслідує вбивство бердичівлянки (ФОТО) 
  • 12:02 – Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі 
  • 11:59 – У Житомирі поліцейські упродовж доби розшукали 4 людей 
  • 17:31 – На Житомирщині оголосили штормове попередження 
  • 14:32 – До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень 

В житомирських лісах знімають фільм, що претендує на світову славу

В житомирських лісах знімають фільм, що претендує на світову славуЗнімали анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» у Поліському природному заповіднику. За основу взято твір Лесі Українки. Бюджет мультфільму 5 мільйонів євро. Продюсери переконані, що наш український анімаційний фільм стане достойним конкурентом «діснеївським» принцесам, хоч бюджети мультфільмів про останніх – сотні мільйонів доларів.

Фільм покликаний привернути увагу до поліських лісів, їх унікальності, вразливості та екологічної безпеки. Головна мета мультфільму, кажуть аніматори, акцентувати увагу на збереженні поліських лісів.

«Мавку» вже представили на всіх міжнародних ринках і отримали схвальні відгуки. Мультфільм планують завершити до 2019 року.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +2
  • Нравится
переглядів: 143
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лісова служба США та житомирські лісівники поділяться досвідом гасіння лісових пожеж
» Клуб Елітарного Кіно: Анна Матісон, «САТИСФАКЦІЯ» (за участю Евгена Гришківця)
» У Житомирі "Клуб елітарного кіно" презентує фільм "Ганді"
» У Житомирі «Свобода» покаже культовий фільм «Мова: особливий погляд»
» У Житомирі знімають новий багатосерійний художній фільм "Віра. Надія. Любов"
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
Верховна Рада ухвалила судову реформу
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
В США запретили американским чиновникам пользоваться антивирусами Касперского
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+