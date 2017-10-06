В житомирських лісах знімають фільм, що претендує на світову славу

Знімали анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» у Поліському природному заповіднику. За основу взято твір Лесі Українки. Бюджет мультфільму 5 мільйонів євро. Продюсери переконані, що наш український анімаційний фільм стане достойним конкурентом «діснеївським» принцесам, хоч бюджети мультфільмів про останніх – сотні мільйонів доларів.
Фільм покликаний привернути увагу до поліських лісів, їх унікальності, вразливості та екологічної безпеки. Головна мета мультфільму, кажуть аніматори, акцентувати увагу на збереженні поліських лісів.
«Мавку» вже представили на всіх міжнародних ринках і отримали схвальні відгуки. Мультфільм планують завершити до 2019 року.
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