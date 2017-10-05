На Житомирщині оголосили штормове попередження – протягом 6 жовтня посилення швидкості вітру до 19-24 м/с.
Про це повідомили сьогодні, 5 жовтня, на селекторній нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка та за участю голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича.
Протягом 6 жовтня на території Житомирської області спостерігатиметься активний циклонічний вітер, не значний за площею, але сильний до 19-24 м/с.
Під час поривів вітру можна постраждати, тому рятувальники закликають жителів області уникати перебування на вулиці.
Наразі здійснюється постійний моніторинг ситуації – вона контрольована. Область готова до реагування на можливі ускладнення погодних умов.
Основні правила поведінки у разі посилення поривів вітру:
при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель;
у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь та балконів незакріплені предмети;
при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами «101» або «103».
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