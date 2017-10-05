До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень

Ухвалення Парламентом України пенсійної реформи дозволяє перейти до практичної реалізації всіх ініціатив, і тому важливо максимально швидко провести всю роботу на місцях, аби пенсіонери отримали перераховані пенсії в жовтні. На Житомирщині до кінця жовтня майже 340 тис. або 87% пенсіонерів зможуть отримати доплату згідно з перерахунками за додатковими відомостями.
Про це йшлося під час спеціальної селекторної наради сьогодні, 5 жовтня, під головуванням Прем’єр-міністр України Володимира Гройсмана. Участь в селекторі взяли голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, міський голова Сергій Сухомлин та начальник Головного управління Пенсійного Фонду України в області Іван Заінчковський.
«Український парламент ухвалив реформу пенсійної системи, її мета – створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Маємо рекордну кількість голосів «за», і зараз ми переходимо до практичного впровадження рішень. Це масштабна робота, яку треба провести в стислі терміни. Просив би організувати належним чином роботу, повідомити кожному пенсіонеру про розмір підвищеної пенсії та зробити перерахунки коштів за жовтень. Нагадую, що ми вводимо автоматичну індексацію пенсій щороку. І з жовтня мінімальна пенсія становить 1452 грн», – зазначив Володимир Гройсман.
За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича область на 100% готова до перерахунку пенсій у жовтні. За необхідності органи Фонду на Житомирщині будуть працювати 24 години на добу. І майже 340 тисяч пенсіонерів, які чекають на збільшення виплат, до кінця місяця отримають доплату згідно з перерахунками органів ПФУ.
За інформацією Головного управління ПФУ в Житомирській області, 4 жовтня вже розпочато фінансування виплати пенсій за жовтень через поштові відділення та банківські установи у встановлених розмірах на суму 695 млн грн. Для виплати пенсій в підвищених розмірах жителям Житомирщини за попередніми підрахунками необхідно збільшити щомісячне фінансування майже на 130 млн грн, а до кінця року – на майже 400 млн грн. Кошти використовуватимуть із перевиконання планових показників із надходження єдиного внеску, яке станом на 1 жовтня становить майже 420 млн грн.
Також фахівці управління вже провели тестування програмного забезпечення та всі невідкладні роботи щодо підготовки до проведення масових перерахунків пенсій, який буде проведено в два етапи:
I етап – осучаснення заробітної плати та зменшення величини оцінки страхового стажу до 1%, з якого обчислена пенсія, та розрахунок нового розміру пенсії з використанням прожиткового мінімуму, який встановлений на 1 травня 2017 року;
II етап – перерахунок пенсій з використанням прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2017 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік».
Нагадаємо, що відповідно до пенсійної реформи – 2017, яку ухвалила Верховна Рада України, з жовтня 2017 року раніше призначені пенсії перераховуватимуться із використанням показника середньої заробітної плати – 3 764,40 грн.