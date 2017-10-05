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До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень

Ухвалення Парламентом України пенсійної реформи дозволяє перейти до практичної реалізації всіх ініціатив, і тому важливо максимально швидко провести всю роботу на місцях, аби пенсіонери отримали перераховані пенсії в жовтні. На Житомирщині до кінця жовтня майже 340 тис. або 87% пенсіонерів зможуть отримати доплату згідно з перерахунками за додатковими відомостями.
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень

Про це йшлося під час спеціальної селекторної наради сьогодні, 5 жовтня, під головуванням Прем’єр-міністр України Володимира Гройсмана. Участь в селекторі взяли голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, міський голова Сергій Сухомлин та начальник Головного управління Пенсійного Фонду України в області Іван Заінчковський.

«Український парламент ухвалив реформу пенсійної системи, її мета – створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Маємо рекордну кількість голосів «за», і зараз ми переходимо до практичного впровадження рішень. Це масштабна робота, яку треба провести в стислі терміни. Просив би організувати належним чином роботу, повідомити кожному пенсіонеру про розмір підвищеної пенсії та зробити перерахунки коштів за жовтень. Нагадую, що ми вводимо автоматичну індексацію пенсій щороку. І з жовтня мінімальна пенсія становить 1452 грн», – зазначив Володимир Гройсман.

За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича область на 100% готова до перерахунку пенсій у жовтні. За необхідності органи Фонду на Житомирщині будуть працювати 24 години на добу. І майже 340 тисяч пенсіонерів, які чекають на збільшення виплат, до кінця місяця отримають доплату згідно з перерахунками органів ПФУ.

За інформацією Головного управління ПФУ в Житомирській області, 4 жовтня вже розпочато фінансування виплати пенсій за жовтень через поштові відділення та банківські установи у встановлених розмірах на суму 695 млн грн. Для виплати пенсій в підвищених розмірах жителям Житомирщини за попередніми підрахунками необхідно збільшити щомісячне фінансування майже на 130 млн грн, а до кінця року – на майже 400 млн грн. Кошти використовуватимуть із перевиконання планових показників із надходження єдиного внеску, яке станом на 1 жовтня становить майже 420 млн грн.

Також фахівці управління вже провели тестування програмного забезпечення та всі невідкладні роботи щодо підготовки до проведення масових перерахунків пенсій, який буде проведено в два етапи:

I етап – осучаснення заробітної плати та зменшення величини оцінки страхового стажу до 1%, з якого обчислена пенсія, та розрахунок нового розміру пенсії з використанням прожиткового мінімуму, який встановлений на 1 травня 2017 року;

II етап – перерахунок пенсій з використанням прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2017 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік».

Нагадаємо, що відповідно до пенсійної реформи – 2017, яку ухвалила Верховна Рада України, з жовтня 2017 року раніше призначені пенсії перераховуватимуться із використанням показника середньої заробітної плати – 3 764,40 грн.
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень
До кінця місяця майже 340 тисяч жителів Житомирщини отримають доплату до пенсій за жовтень

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