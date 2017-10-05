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Міськрада готує апеляцію на рішення суду, яким житомирському перевізнику дозволили брати з пільговиків гроші

Юридичний департамент Житомирської міської ради готує апеляційну скаргу на ухвалу Корольовського районного суду Житомира за позовом ПП «Шеріфф», якою скасовується пункт договору про безкоштовне перевезення пільговиків.

Про це йдеться у листі від 4 жовтня юрдепартаменту Житомирської міськради на адресу виконавчого комітету, який є у розпорядженні Житомир.info.

Нагадаємо, 4 жовтня члени міськвиконкому доручили юрдепартаменту мерії дати правову оцінку наслідків від позову ПП «Шеріфф», який через суд домагається скасування умови перевезення пільговиків за свій рахунок.

У листі за підписом в.о. директора юрдепартаменту Марини Кузнєцової пояснюється, що право на пільговий проїзд громадян не може бути відмінене судовий рішенням, а також повідомляється про підготовку апеляції на рішення суду від 2 жовтня.

Публікуємо короткий зміст листа юрдепартаменту:

«Юридичний департамент міської ради на виконання протокольного доручення виконавчого комітету Житомирської міської ради, роз’яснює таке.

Чинним законодавством передбачений ряд категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд (…). Право на пільговий проїзд громадян не може бути відмінене судовий рішенням (…).

(...) зміни до договору вносяться винятково за взаємною згодою сторін. Договором та чинним законодавством не передбачено можливості внесення змін до діючого договору шляхом зупинення дії пункту додаткової угоди. Окрім того, відповідно до положень додаткової угоди, сторони взяли на себе зобов’язання виконувати умови договору в повному обсязі, а в разі порушення умов договору – нести за це юридичну відповідальність.

З огляду на таке, ухвала Корольовського районного суду м. Житомира від 02.10.2017 не надає права перевізнику, приватному підприємству «Шеріфф», вимагати оплату за перевезення осіб, що мають право на пільговий проїзд.

Щодо вжиття управлінням транспорту і зв’язку Житомирської міськради заходів стосовно захисту інтересів територіальної громади міста повідомляю, що юридичним департаментом міськради готується апеляційна скарга на ухвалу Корольовського райсуду».
Міськрада готує апеляцію на рішення суду, яким житомирському перевізнику дозволили брати з пільговиків грошіМіськрада готує апеляцію на рішення суду, яким житомирському перевізнику дозволили брати з пільговиків гроші
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