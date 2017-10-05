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12 жовтня у Житомирі розпочнеться опалювальний сезон

12 жовтня у Житомирі розпочнеться опалювальний сезонТаке рішення, 4 жовтня, одноголосно прийняли на засіданні виконавчого комітету. Додаткове питання щодо початку опалювального сезону ініціював заступник міського голови Олександр Фещенко.

Нагадаємо, 2 жовтня, у Житомирі відбулося засідання оперативного міського штабу з розгляду питань про готовність міського господарства до початку опалювального сезону 2017-2018 років. Під час засідання керівники виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, відповідно до компетенції, прозвітували щодо готовності житлового фонду, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я до початку опалювального сезону. КП «Житомиртеплокомуненерго» проведено поточний ремонт: 55 котелень, 75 ЦТП (центральний тепловий пункт), 145,32 км теплових мереж. Також здійснено заміну 1, 617 км аварійних теплових мереж.
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