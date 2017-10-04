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Ігор Гундич хоче зобов’язати Держгеокадастр надавати пріоритет учасникам АТО з Житомирщини в оформленні земельної документації

Ігор Гундич хоче зобов’язати Держгеокадастр надавати пріоритет учасникам АТО з Житомирщини в оформленні земельної документаціїГолова ОДА Ігор Гундич ініціює перед депутатами обласної ради розгляд питання щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення насамперед серед учасників АТО.

Відповідний лист з проектом рішення на сесію голова ОДА підписав та направив до Житомирської облради сьогодні, 4 жовтня.

«Виконую свою обіцянку перед учасниками АТО – щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення. Моя принципова позиція, яку подам на розгляд депутатів обласної ради як проект рішення. Маємо зобов’язати ГУ Держгеокадастру в області при оформленні документації із землеустрою надавати перевагу громадянам, що проживають на території Житомирської області. Звичайно, у пріоритеті – учасники АТО! Сподіваюся, що депутати і бійці АТО це підтримають», – коментує свою ініціативу Ігор Гундич.

Згідно з документом, рішення щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення вноситиметься на сесію у зв’язку із збільшенням напруженості на Житомирщині, яка викликана невдоволенням учасників АТО роботою Головного управління Держгеокадастру в області.

Чергова сесія облради відбудеться 2 листопада 2017 року.

Нагадаємо, що нещодавно голова ОДА Ігор Гундич спілкувався із учасниками АТО, які вимагали скасувати Постанову Кабінету Міністрів України № 413 щодо обмеження видачі землі.
Ігор Гундич хоче зобов’язати Держгеокадастр надавати пріоритет учасникам АТО з Житомирщини в оформленні земельної документації
Ігор Гундич хоче зобов’язати Держгеокадастр надавати пріоритет учасникам АТО з Житомирщини в оформленні земельної документації



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