Ігор Гундич хоче зобов’язати Держгеокадастр надавати пріоритет учасникам АТО з Житомирщини в оформленні земельної документації

Голова ОДА Ігор Гундич ініціює перед депутатами обласної ради розгляд питання щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення насамперед серед учасників АТО.
Відповідний лист з проектом рішення на сесію голова ОДА підписав та направив до Житомирської облради сьогодні, 4 жовтня.
«Виконую свою обіцянку перед учасниками АТО – щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення. Моя принципова позиція, яку подам на розгляд депутатів обласної ради як проект рішення. Маємо зобов’язати ГУ Держгеокадастру в області при оформленні документації із землеустрою надавати перевагу громадянам, що проживають на території Житомирської області. Звичайно, у пріоритеті – учасники АТО! Сподіваюся, що депутати і бійці АТО це підтримають», – коментує свою ініціативу Ігор Гундич.
Згідно з документом, рішення щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення вноситиметься на сесію у зв’язку із збільшенням напруженості на Житомирщині, яка викликана невдоволенням учасників АТО роботою Головного управління Держгеокадастру в області.
Чергова сесія облради відбудеться 2 листопада 2017 року.
Нагадаємо, що нещодавно голова ОДА Ігор Гундич спілкувався із учасниками АТО, які вимагали скасувати Постанову Кабінету Міністрів України № 413 щодо обмеження видачі землі.