На Житомирщині планують побудувати 15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям

Для того, аби діти на Житомирщині активніше долучались до здорового спортивного виховання, в районах області планують побудувати 15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Заявку про включення спортмайданчиків до Переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, Житомирська ОДА направила до Мінрегіону.
Про це інформує управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА.
«Лист-заявку про включення 15 спортмайданчиків до Переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, направлено до Мінрегіону. Нові футбольні майданчики зі штучним покриттям планують побудувати у 12 районах області – 3 поля у Житомирському, 2 в Андрушівському, по 1 у Коростенському, Чуднівському, Попільнянському, Черняхівському, Баранівському, Пулинському, Романівському, Хорошівському, Ємільчинському та Овруцькому районах», – йдеться у повідомленні.
Для побудови футбольних майданчиків зі штучним покриттям потрібно 22,5 млн грн. Проекти можуть реалізовутися за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» на умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів.
50 % вартості майданчиків – 11 млн 250 тис. грн – може профінанасувати обласний та місцеві бюджети Житомирщини. Заявку Мінрегіон розглядатиме впродовж 10 днів.