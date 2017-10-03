Головний лікар ЦМЛ №1 м. Житомира написав заяву і йде з посади

Головний лікар КУ «Центральна міська лікарня №1 м. Житомира» Анатолій Вусик з 10 жовтня звільняється з посади.
Розпорядження «Про звільнення Вусика А. І.» 03 жовтня 2017 року підписав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
У документі йдеться, що Анатолій Іванович Вусик написав заяву на звільнення за угодою сторін і йде з посади з 10 жовтня.
«Звільнити з 10 жовтня 2017 року Вусика Анатолія Івановича, головного лікаря комунальної установи Центральна міська лікарня №1 м. Житомира, із займаної посади за угодою сторін», - йдеться у розпорядженні.
Заступник міського голови Матвій Хренов прокоментував, що в управлінні охорони здоров’я міськради ще визначаються, на кого з 10 жовтня будуть покладені обов’язки керівника.
«Конкурс на посаду головного лікаря не передбачений», - уточнив Хренов.