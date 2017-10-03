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Головний лікар ЦМЛ №1 м. Житомира написав заяву і йде з посади

Головний лікар ЦМЛ №1 м. Житомира написав заяву і йде з посади
Головний лікар КУ «Центральна міська лікарня №1 м. Житомира» Анатолій Вусик з 10 жовтня звільняється з посади.

Розпорядження «Про звільнення Вусика А. І.» 03 жовтня 2017 року підписав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

У документі йдеться, що Анатолій Іванович Вусик написав заяву на звільнення за угодою сторін і йде з посади з 10 жовтня.

«Звільнити з 10 жовтня 2017 року Вусика Анатолія Івановича, головного лікаря комунальної установи Центральна міська лікарня №1 м. Житомира, із займаної посади за угодою сторін», - йдеться у розпорядженні.

Заступник міського голови Матвій Хренов прокоментував, що в управлінні охорони здоров’я міськради ще визначаються, на кого з 10 жовтня будуть покладені обов’язки керівника.

«Конкурс на посаду головного лікаря не передбачений», - уточнив Хренов.

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