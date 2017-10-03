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Понад тисяча житомирян вже проголосували за кращі проекти бюджету участі


Понад тисяча житомирян вже проголосували за кращі проекти бюджету участіВсього до загальноміського голосування представлено 60 проектів. Загальна сума бюджету участі у 2017 році становить понад 12 000 000 грн. Одночасно житомирянин із списку ідей може обрати 5 найкращих пропозицій. Проекти-переможці будуть реалізовані у 2018 році.

Обрати найкращі проекти можна двома способами:

на сайті Житомирської міської ради pb.zt-rada.gov.ua:

Необхідно зареєструватися, у вікні реєстрації завантажити сканкопії (або фотографії) першої сторінки паспорту та документу, що підтверджує приналежність до міста Житомира (реєстрація в місті Житомирі/студентський квиток/довідка з роботи), вибрати проекти зі списку і голосувати за ті ідеї, які, на вашу думку, є найпріорітетнішими для покращення міста. Окрім цього, проголосувати можна за допомогою банківської картки та системи ВankID.

Прийди в пункт голосування – до Житомирської міської ради, Корольовської районної рада чи Богунської районної ради. Покажи консультанту паспорт та документ, що підтверджує приналежність до міста Житомира (реєстрація в місті Житомирі/студентський квиток/довідка з роботи). Вибирай проекти зі списку і голосуй за ті ідеї, які, на твою думку, є найпріорітетнішими для покращення міста.

Пункти для голосування працюють з 1 по 10 жовтня з понеділка по п’ятницю з 10:00 по 19:00 та з суботи по неділю з 11:00 по 15:00.

Не будь байдужим! Місто змінюєш ти!
Понад тисяча житомирян вже проголосували за кращі проекти бюджету участі
Понад тисяча житомирян вже проголосували за кращі проекти бюджету участі
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