У Житомирі активісти та студенти прибрали салон літака у парку Гагаріна. ФОТО

У Житомирі на території парку ім.Ю.Гагаріна 30 вересня провели акцію, під час якої прибрали салон літака-пам’ятника ТУ-104.
Цей об’єкт прикрашає парк вже більше 30 років, втім, останнє десятиліття не використовується взагалі та перебуває у плачевному стані.
Хоч якось виправити це взялися ініціативні мешканці міста та закликали через соцмережу усіх небайдужих приєднатися до «Ульотної толоки». Сподіваються, що прибирання стане першим кроком до облаштування в літаку арт-простору, де згодом збиратимуться на різноманітні культурні, освітні та соціальні заходи – зустрічі, виставки, дискусії, презентації.
Приєдналися до заходу й студенти факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету.
«Раніше ми приводили сюди своїх дітей, щоб вони подивилися там фільм, чи подивилися щось цікаве. Коли ми сьогодні сюди зайшли, то були прикро вражені, що навколо сміття, безлад. І дуже приємно, що сьогодні є такі громадські організації, які відгукнулися на те, щоб привести в порядок, щоб окультурити найзаповітніші місця Житомира», - поділився декан факультету екології і права Житомирського національного агроекологічного університету Євген Данкевич.
Прибравши сміття зсередини, учасники акції почали наносити трафаретні малюнки на перила трапів літака - обрали космічну тематику.