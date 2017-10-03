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На Житомирщині поліція розслідує обставини смертельного ДТП на краденій автівці (ФОТО)

Двоє жителів Радомишльського району без відома власника «орендували» його автівку. Нею потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, що виявилася фатальною для одного із них. Інший - з місця події втік, але за кілька годин поліцейські його розшукали та затримали. Розпочато досудове розслідування.
На Житомирщині поліція розслідує обставини смертельного ДТП на краденій автівці (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує обставини смертельного ДТП на краденій автівці (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує обставини смертельного ДТП на краденій автівці (ФОТО)
На Житомирщині поліція розслідує обставини смертельного ДТП на краденій автівці (ФОТО)

Близько півдня 1 жовтня до Радомишльського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду у райцентрі, в якій постраждав чоловік.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що неподалік моста через річку автомобіль «Мерседес Бенц» врізався у дерево. Водія на місці пригоди не виявилося. «Швидкою» до реанімаційного відділення було госпіталізовано пасажира авто, 47-річного місцевого жителя. Отримані ним тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям і чоловік згодом помер.

– За номерним знаком транспортного засобу ми встановили його власника, жителя райцентру, і зв’язалися з ним. Однак чоловік зазначив, що його автівка має знаходитися на подвір’ї домоволодіння, - розповів начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе.

Власник «Мерседеса» вказав, що знає постраждалого у ДТП. Це його найманий працівник і, мовляв, з ним разом мав бути ще один, раніше судимий 36-річний житель району.

Названого чоловіка поліцейські розшукали у м. Радомишлі за місцем його тимчасового проживання. На той момент він знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як було з’ясовано згодом, двоє найманців скористалися відсутністю господаря домоволодіння, в якого працювали, та підкріпилися алкоголем. Після того «орендували» з подвір’я автомобіль і подалися ним до міста. Біля моста водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і врізався у дерево. Потому з місця пригоди втік, залишивши пораненого товариша у понівеченій автівці.

Досудове розслідування розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нині винуватця затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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