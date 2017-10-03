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На Житомирщині судитимуть керівників лікарні Райківської виправної колонії, затриманих із хабарем 5 тис доларів США

На Житомирщині судитимуть керівників лікарні Райківської виправної колонії, затриманих із хабарем 5 тис доларів СШАСлідчий відділ прокуратури Житомирської області закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди начальником лікарні при Райківській виправній колонії та його заступником.

Начальник багатопрофільної лікарні при Райківській виправній колонії та його заступник обвинувачуються у вимаганні та одержанні від засудженого 5 тис доларів США неправомірної вигоди за підготовку до суду клопотання про звільнення від відбування покарання за хворобою.

Обох керівників затримали «на гарячому» слідчі прокуратури спільно із співробітниками спецпідрозділу «К» центрального апарату Служби безпеки України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України направлено до суду.

На час досудового розслідування керівника та його заступника відсторонено від посади.

За злочини зазначеної категорії передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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