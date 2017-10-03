В Овруцькому районі поліцейські попередили кілька спроб видобутку бурштину

Уночі 3 жовтня до поліції надійшло повідомлення про незаконний видобуток на одній з копалень у лісовому масиві. Працівники Управління захисту економіки в області та спецпідрозділу ГУНП на місці події затримали транспортний засіб з причепом, на якому перевозили 2 мотопомпи, пожежні рукави та інші пристосування для незаконного промислу. Проводиться перевірка.
Близько 1.00 члени однієї з рейдових груп отримали сповіщення про появу нелегальних копачів. Зважаючи на віддаленість місць можливого видобутку та їх важкодоступність, поліцейські прибули у потрібний квартал лісу за годину-півтори. Бурштиношукачі за цей час встигли припинити свою діяльність та втекти.
Втім неподалік копальні на дорозі рейдувальники виявили транспортний засіб, на якому рухалось до 8 осіб. Вимогу про зупинку водій УАЗ виконав, а от пасажири, кинулись у різнобіч.
Під час візуально огляду транспортного засібу та причепу було виявлено 2 мотопомпи, пожежні рукава та інші пристосування, необхідні при незаконному видобутку.
Керманича автівки разом із вказаними речами було доставлено до Овруцького відділення поліції, де за вказаним фактом розпочато перевірку.
Кримінальним кодексом за порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст. 240) передбачено покарання від значного штрафу (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Відділ комунікації поліції
в Житомирській області