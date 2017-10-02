Рух для автотранспорту на Південному обході обласного центру після капремонту відкрито

Сьогодні рух на ділянці Південного обходу міста Житомир, яку ремонтували капітально, урочисто відкрили голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та начальник Служби автодоріг Геннадій Савченко.
У ході капітального ремонту шляху територіального значення Т-06-14 Глибочиця - Станишівка через Калинівку, Клітчин було виконано демонтаж існуючих цементобетонних плит, із наступним подрібненням матеріалу в дробарці. Улаштовано вирівнюючий шар із оптимальної щебенево-піщаної суміші та оброблену цементом основу із щебеневої суміші з додаванням цементу. Після розливу бітумної емульсії проведені роботи з влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого щільного асфальтобетону та покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.
Крім того, проведено роботи з безпеки руху: влаштування перехідно-швидкісних смуг, дорожніх знаків з світлоповертальльною поверхнею, нанесення розмітки холодним пластиком та влаштування бар’єрного огородження із оцинкованої сталі.
Будівельна довжина ділянки складає 2,226 км. Ширина проїзної частини становить 7,5 м. На всій довжині траси влаштовано три з’їзди в поле та одне примикання в с. Калинівка.
Останні ремонтні роботи даного шляху проводились близько 30 років назад. До початку ремонту цементобетонне полотно мало велику кількість поперечних і поздовжніх тріщин, що і стало причиною відремонтувати дану ділянку капітально.
Для інформації: Т-06-14 Глибочиця - Станишівка через Калинівку, Клітчин є важливою магістраллю в системі дорожньої мережі України, має вихід на шлях міжнародного значення Київ-Чоп (М-06) та автомобільну дорогу Житомир – Попільня - Сквира-Володарка (Р-18) та є частиною північної об’їзної дороги навколо міста Житомир та відноситься до територіальних доріг.
Прес-служба
Служби автомобільних доріг у Житомирській області