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«Медаль академіка М.Д. Стражеска» знову на Житомирщині

20-22 вересня 2017 року в м. Києві відбувся XVIII Національний конгрес кардіологів України, присвячений найбільш актуальним темам сучасної кардіології, в якому взяли участь обласний терапевт управління охорони здоров’я облдержадміністрації, завідувачка кардіо-диспансерного відділення КУ «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради Олена Ільчишина та обласний позаштатний кардіолог УОЗ облдержадміністрації, лікар-кардіолог кардіо-диспансерного відділення КУ ОМКДЦ Володимир Галаган.
«Медаль академіка М.Д. Стражеска» знову на Житомирщині

На конгресі розглянуто основні досягнення та результати останніх міжнародних і вітчизняних досліджень у кардіології. Під час конгресу відбулася міжнародна наукова сесія кардіологів США, Франції та України, спільне засідання Асоціацій кардіологів Польщі та України, спільне засідання Асоціації аритмологів України та Європейської асоціації ритму серця. Кардіологи, терапевти та сімейні лікарі прослухали доповіді та обмінялися досвідом з кардіохірургами, інтервенційними кардіологами та інвазивними аритмологами. Відбулося робоче засідання головних обласних спеціалістів та провідних вчених кардіологів та кардіохірургів за участю представників Міністерства охорони здоров’я України, на якому обговорено подальші завдання розвитку кардіологічної служби.
«Медаль академіка М.Д. Стражеска» знову на Житомирщині

За заслуги у галузі охорони здоров’я та за вагомий внесок у розвиток кардіології Олена Ільчишина була нагороджена державною відомчою відзнакою - «Медаллю академіка М.Д. Стражеска».

Ця нагорода була встановлена у зв’язку із 125-річчям із дня народження академіка М.Д.Стражеска та на відзначення особливих заслуг у галузі охорони здоров’я. Комісія з державних нагород та геральдики при Президентові України у 2001 році встановила Державну відомчу відзнаку «Медаль академіка М.Д. Стражеска», якою нагороджують наукових співробітників і лікарів за вагомий внесок у кардіологію.
«Медаль академіка М.Д. Стражеска» знову на Житомирщині

Прикметно, що це вже друга така нагорода в області. Першим на Житомирщині «Медаль академіка М.Д. Стражеска» отримав лікар-кардіолог Анатолій Скуртов.

Прес-центр УОЗ
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