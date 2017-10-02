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У Житомирському районі у ДТП загинув водій іномарки

У Житомирському районі у ДТП загинув водій іномаркиФатальна дорожньо-транспортна пригода сталась 1 жовтня близько 2.00 на 168 км автодороги Виступовичі-Житомир, поблизу повороту на с. Піщанку.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділу поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Scorpio», 31-річний житель смт Романова, рухаючись у напрямку смт Черняхова, не впорався з керуванням: стався занос автомобіля, унаслідок чого він з’їхав у кювет та перекинувся.

Унаслідок ДТП водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Нині відповідні відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують причини та обставини ДТП.

Поліція закликає громадян суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та особистої безпеки, пересуваючись автошляхами.
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