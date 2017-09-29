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На Житомирщині засуджено двох пропагандистів сепаратистського телеканалу «Новороссия ТВ»

На Житомирщині засуджено двох пропагандистів сепаратистського телеканалу «Новороссия ТВ»Колегія суддів Андрушівського районного суду Житомирської області за матеріалами СБ України засудила двох пропагандистів сепаратистського телеканалу «Новороссия ТВ» до дев’яти років позбавлення волі.

Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році мешканці Києва та Бердичева на запрошення «держдіяча» так званої «ЛНР» Губарєва приїхали до тимчасово окупованого терористами Донецька. Чоловіки на замовлення терористів надали технічну, практичну та методичну консультації для створення та запуску сепаратистського каналу «Новороссия ТВ». Після повернення на територію підконтрольну українській владі зловмисники надавали допомогу у технічній підтримці та забезпечені функціонування трансляцій пропагандистського каналу терористів.

Оперативники СБ України задокументували, що у Києві спільники бойовиків позиціонували себе незалежними громадськими активістами та журналістами одного із Інтернет-видань. Вони навіть увійшли до громадської ради одного з міністерств та були членами низки громадських рад інших органів державного управління та місцевого самоврядування.

Правоохоронці затримали пропагандистів у Києві в листопаді 2015 року.

Суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-2 та ст. 161 Кримінального кодексу України.
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