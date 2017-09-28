На Житомирщині рейдери захопили поля сільгосппідприємства

За ніч без відома законних власників у приватного сільгосппідприємства «Троянівське» у селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області в електронному реєстрі змінили засновника та керівника, а на поля компанії озброєні особи завезли комбайни.
Про це пише «СтопКор
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В компанії повідомили, що напередодні вранці бухгалтери фірми не змогли зайти в електронну програму нібито через зміну інформації про власників. Пізніше з'ясувалось, що за ніч в електронному реєстрі змінили дані про засновника та директора. Дивним чином засновником сільгосппідприємства став житель Донецька, про якого колективу фірми нічого не відомо.
На поля компанії озброєні особи завезли свою техніку.
Поліція, яку викликали на місце, зволікала і не намагалась з'ясувати обставини конфлікту.
На адресу директора «Троянівського», за словами працівників фірми, почали надходити погрози фізичної розправи та почалось стеження.
За інформацією колективу «Троянівського», за рейдерським захопленням стоїть скандально відомий у регіоні агромагнат Дмитро Колесник, який був головним бенефіціаром агрохолдингу ПАТ «ТАКО», який згодом був перейменований на «АСТ» («Аграрні Системні Технології»).
Представники «Троянівського» уже звернулись із заявами у компетентні органи та чекають на реакцію правоохоронців.
Нагадаємо, аграрії Черкаської області насторожені через декілька випадків рейдерських атак, що сталися в області у вересні.