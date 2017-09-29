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Трагічні ревнощі призвели горе-підприємця до позбавлення волі терміном на 13 років

Трагічні ревнощі призвели горе-підприємця до позбавлення волі терміном на 13 роківЖитомирською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства приватним підприємцем своєї дружини, що сталося в одному із сіл Коростишівського району.

Установленно, що 47-річний житель Коростишівського району, приватний підприємець, який зловживав спиртними напоями, на ґрунті ревнощів та неприязних стосунків, дізнавшись про зраду дружини, умисно завдав їй численних ударів, від яких жінка (також розпивала спільно з ним спиртні напої) померла.

Вироком Житомирського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Крім цього, суд, врахувавши, що після смерті жінки сиротами залишилося двоє дітей, які перебувають на вихованні у матері померлої, задовольнив цивільний позов, стягнувши із обвинуваченого 300 тис грн моральної шкоди.
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