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У Житомирі поліція з’ясовує обставини травмування електрострумом 13-річного підлітка

У Житомирі поліція з’ясовує обставини травмування електрострумом 13-річного підліткаЗа попередніми даними, хлопець видерся на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Нині підліток у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Поліцією розпочато розслідування.

27 вересня близько 18.50 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік міського вокзалу.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронник, який і викликав «швидку допомогу» та поліцію.

Хлопця, як з’ясувалось, 13-річного житомирянина, було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, унаслідок електротрами він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Шановні батьки! Обов’язково навчайте дітей правилам безпечної поведінки у різних ситуаціях, цікавтеся, де, з ким і як вони проводять дозвілля. Роз’ясніть їм, що спроба зробити фото на транспорті чи високій будівлі може стати фатальною та вартувати життя. Знайдіть переконливі слова, аби дитина усвідомила неприйнятність таких розваг.
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