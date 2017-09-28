» Допоможіть знайти юну житомирянку! (ФОТО)

Увечері 24 вересня пішла з дому та не повернулася жителька м. Житомира 14-річна Дар’я Огарєва. Поліцейські розшукують дівчину та просять повідомити будь-яку інформацію щодо місця її перебування.
За словами рідних зниклої, близько 18 години 24 вересня 2017 року дівчина пішла з дому та нині про її місце перебування нічого не відомо. Раніше дівчина вже неодноразово зникала на декілька днів, а згодом поверталась до рідної домівки.
Прикмети дівчини: на вигляд 17-18 років, зріст 165-170 см, середньої тілобудови, волосся світло-русяве, довге, очі сіро-блакитні. Особлива прикмета: брекет-система на зубах.
Була одягнена: у чорні штани, світло-рожеву з червоною смужкою спортивну футболку типу поло та чорні кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Дар’ї, повідомте до поліції за телефоном (067)137-29-70, на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.
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