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  • 10:30 – На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги 

На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги

На стадіоні «Полісся» планується влаштування сучасного підігріву поля, що дозволить приймати у Житомирі футбольні матчі Прем’єр-ліги.
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги

Голова облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 28 вересня, зустрівся з представниками компанії «Devi» – ТОВ «Акватерм-Альянс», які займатимуться цією роботою.

«Якщо ми реалізовуємо вже такий проект на Житомирщині, то потрібно його робити на вищому рівні, аби проводити на цьому стадіоні матчі Прем’єр-ліги. І тут ми йдемо вже навіть не за ціною чи термінами, а за якістю, комфортом та гарантією», – наголосив Ігор Гундич.

Представники ТОВ «Акватерм-Альянс» повідомили, що компанія «Devi» вже робила стадіони у Луганську, Донецьку та Черкасах. На сьогоднішній день вона працює над 9 стадіонами в Україні. Гарантія на системи обігріву «Devi» складає 20 років.

Вже на наступному тижні компанія розпочне підготовчі роботи.
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
На стадіоні «Полісся» планують влаштувати підігрів поля, що дозволить проводити матчі Прем’єр-ліги
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