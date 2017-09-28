За порушення вимог антикорупційного законодавства до депутата селищної ради застосовано штраф

Коростишівською місцевою прокуратурою, за результатами опрацювання Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено порушення ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю.
Зокрема, депутат однієї із селищних рад Хорошівського району несвоєчасно, лише 16.05.2017 подав за 2016 рік декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У той час, коли граничний строк подання закінчився 30.04.2017.
Відомості про правопорушення місцева прокуратура направила до управління захисту економіки в області ДЗЕ Нацполіції України, яким було складено протокол про вчинення депутатом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та скеровано до суду.
Наразі, за участі Коростишівської місцевої прокуратури, протокол розглянуто судом та винесено постанову про визнання депутата селищної ради винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за що до нього застосовано штраф у розмірі 850 грн.