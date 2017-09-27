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Ігор Гундич поспілкувався з учасниками АТО щодо земельних питань

Голова ОДА Ігор Гундич спілкувався із учасниками АТО, які вимагали скасувати Постанову Кабінету Міністрів України № 413 щодо обмеження видачі землі.
Ігор Гундич поспілкувався з учасниками АТО щодо земельних питань
Ігор Гундич поспілкувався з учасниками АТО щодо земельних питань
Ігор Гундич поспілкувався з учасниками АТО щодо земельних питань

Кілька десятків військових мітингували сьогодні, 27 вересня, проти Постанови КМУ «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» біля Житомирської ОДА.

На думку мітингуючих, Постанова № 413 суперечить Конституції України, Земельного кодексу України та ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Адже земельні ділянки, у відповідності до Земельного кодексу, мають право отримати усі громадяни України, а учасники АТО окремі категорії земельних ділянок – першочергово.

А в Стратегії, яка затверджена вищевказаною Постановою, закріплено новий порядок отримання земельних ділянок в рамках безкоштовної приватизації.

Голова ОДА Ігор Гундич підкреслив, обласна рада звернулася до Кабміну щодо внесення змін до постанови, яка викликає суспільний резонанс.

Щодо ситуації із Держгеокадастром Ігор Гундич зауважив: «2,5 тисяч ділянок землі виділено учасникам АТО. Але є випадки, коли земельні ділянки отримують не ті люди, які проживають на території області. В першу чергу ми маємо забезпечувати землею жителів Житомирщини. Тому я дав доручення підготували лист на Держгеокадастр, щоб побачити, скільки ділянок землі виділено нашим учасникам бойових дій, скільки ділянок виділено тим бійцям, які не проживають на території області».

Нагадаємо, що Постановою КМУ № 413 від 7 червня 2017 р. затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Відповідно до Постанови закріплено новий порядок отримання земельних ділянок в рамках безкоштовної приватизації, якиий вираховується за формулою: Sбп=Sаук х 0,25, де Sбп – площа земельних ділянок, яку пропонується передати безоплатно у власність на території відповідної області; Sаук – площа земельних ділянок, право оренди на яку було продано на території відповідної області у кварталі, що передував поточному кварталу.

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