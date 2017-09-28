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У Новограді-Волинському поліцейські затримали грабіжника

Молодика, підозрюваного у причетності до злодіяння, працівники поліції затримали за кілька хвилин після його вчинення. Нині розпочато кримінальне провадження.
У Новограді-Волинському поліцейські затримали грабіжника
У Новограді-Волинському поліцейські затримали грабіжника

25 вересня близько 16.30 до 82-річної пенсіонерки, яка сиділа у дворі багатоповерхівки, раптом підскочив молодик, вдарив її та спробував видерти з рук мобільний телефон. Утім, бабця не дозволила нахабі відібрати засіб зв’язку, міцніше стиснувши його у жмені. Випадковою очевидицею цієї події стала сусідка пенсіонерки. Тож вона також поспішила їй на допомогу та навіть спробувала відігнати грабіжника, водночас закликаючи й інших можливих свідків. Саме у цей час неподалік знаходився наряд поліцейських.

Жінка вказала правоохоронцям на молодика, який скривдив бабусю. Чоловіка затримали та доставили до поліційного відділу.

- З’ясувалось, що затриманий - вже раніше судимий за крадіжки 26-річний звягельчанин, - повідомив начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко. – Він тинявся без діла й, помітивши пенсіонерку, вирішив розжитися грошима. Однак точно не очікував такого спротиву.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Чоловікові може загрожувати від 4 до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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