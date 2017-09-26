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Медики Житомира в найближчий час отримають заборговану їм зарплату

Медики Житомира в найближчий час отримають заборговану їм зарплатуГроші в розмірі 13,8 мільйонів гривень були виділені на позачерговій сесії. Також депутати Житомирської міської ради проголосували за пропозицію подати позов до суду щодо невиплати в повному обсязі державної субвенції на зарплати медикам.

"Позов готовий, ми його вже відпрацювали. Ми вивчили досвід міста Славута, яке судилося по перевезенням і виграло суд, але не отримало ніякої компенсації. Ми відпрацювали з юристами лінію поведінки в суді, нам треба встановити факт невиконання МОЗом і Мінфіном своїх повноважень", – прокоментував ситуацію міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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