Медики Житомира в найближчий час отримають заборговану їм зарплату

Гроші в розмірі 13,8 мільйонів гривень були виділені на позачерговій сесії. Також депутати Житомирської міської ради проголосували за пропозицію подати позов до суду щодо невиплати в повному обсязі державної субвенції на зарплати медикам.
"Позов готовий, ми його вже відпрацювали. Ми вивчили досвід міста Славута, яке судилося по перевезенням і виграло суд, але не отримало ніякої компенсації. Ми відпрацювали з юристами лінію поведінки в суді, нам треба встановити факт невиконання МОЗом і Мінфіном своїх повноважень", – прокоментував ситуацію міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.