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Слідчі прокуратури Житомирщини закінчили розслідування кримінального провадження щодо одержання посадовцем хабара на суму 8 тис грн

Слідчі прокуратури Житомирщини закінчили розслідування кримінального провадження щодо одержання посадовцем хабара на суму 8 тис грнСлідчий відділ прокуратури Житомирської області закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди головою сільської ради Ружинського району.

Як повідомлялося раніше, слідчі прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ затримали сільського голову у робочому кабінеті під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 8 тис грн.

За таку суму посадовець пообіцяв заступнику директора місцевого товариства з обмеженою відповідальністю не перешкоджати у підприємницькій діяльності, пов’язаній із виготовленням цегли.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення сільським головою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Під час розслідування Корольовським районним судом м. Житомира голову сільської ради відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму майже 50 тис грн.

На даний час обвинувальний акт направлено до Ружинського районного суду.

Публічне обвинувачення забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Нагадаємо, що за злочини цієї категорії передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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