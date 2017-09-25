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На Житомирщині селянин знайшов у лісосмузі сховок з боєприпасами

На Житомирщині селянин знайшов у лісосмузі сховок з боєприпасами Житель Попільнянського району, займаючись заготівлею дров, знайшов поблизу с. Харліївки пакет з набоями до АК та гранатою. Чоловік спочатку приніс усе додому, а згодом прийняв рішення добровільно здати небезпечну знахідку правоохоронцям.

24 вересня до Попільнянського відділення поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що до нього звернувся житель с. Харліївки та повідомив про знайдені ним боєприпаси.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічної служби ГУНП області.
На Житомирщині селянин знайшов у лісосмузі сховок з боєприпасами
55-річний чоловік розповів, що близько тижня тому збирав дрова та хмиз у лісосмузі неподалік населеного пункту. Там і натрапив на поліетиленовий пакет з боєприпасами. Знахідку спочатку приніс додому та сховав. Згодом зрозумів, що таким речам не місце вдома та звернувся до представника місцевої влади.

Поліцейські вилучили 42 набої калібру 5,45 мм та гранату Ф-1 з відокремленим запалом. Нині все направлено на експертне дослідження.
Подію кваліфіковано за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.

Слід зазначити, що частиною третьою цієї статті передбачено звільнення від кримінальної відповідальності особи, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

У разі ж виявлення незаконного зберігання та вилучення таких предметів передбачено покарання винуватців у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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