На Житомирщині поліцейські «роззброїли» чоловіка, який погрожував підірвати магазин

Подія трапилася 21 вересня у с. Скоморохах Житомирського району. Місцевий житель на відмову продавчині сільмага дати йому спиртне «на хрестик», пригрозив застосуванням наявного у нього «снаряда». Поліцейські, які прибули за викликом жінки, вилучили у чоловіка частину від навчальної ракети.
До Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Скоморохи. Схвильована жінка працює продавцем у сільському магазині і пожалілася на неадекватного покупця, який погрожує застосувати невідомий предмет у пакеті.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції та фахівці-вибухотехніки ГУНП.
Виявилося, продавчиню «тероризував» 56-річний місцевий житель, який мешкає неподалік магазина. Зі слів заявниці, чоловік прийшов до крамниці просити у борг пляшку горілки. Коли ж продавець відмовила, той пригрозив їй помстою. За якийсь час він повернувся. На цей раз з пакетом, де знаходився підозрілий предмет, застосуванням якого і погрожував селянин. Утім, почувши, як жінка викликає поліцію, чоловік залишив приміщення магазина.
– Селянина, на якого вказувала продавчиня, працівники поліції виявили біля його ж обійстя. Пакет з підозрілим вмістом лежав неподалік нього на землі. Його оглянули вибухотехніки і виявили предмет, зовні схожий на частину від навчальної ракети без підривача. Вилучене направлене на експертне дослідження, - розповів заступник начальника Житомирського відділення поліції Олександр Черемісін.
За словами чоловіка, невідомий предмет він раніше знайшов у лісі і приніс додому, де й зберігав.
Попередня правова кваліфікація події – ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства.