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Призначення директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді

Із 18 вересня 2017 року комунальний позашкільний навчальний заклад «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради очолює Юрій Коцюба. Він набрав найбільшу кількість балів у відповідному конкурсі на заміщення вакантної посади директора центру, що відбувся на початку вересня цього року.
Призначення директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молодіПризначення директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Призначення директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Призначення директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
В урочистому представленні нового очільника центру творчості колективу взяли участь заступник голови обласної ради Максим Вілівчук, начальник обласного управління освіти і науки Житомирської обласної ради Лариса Шевчук, заступник начальника управління освіти і науки Ольга Липовецька,.

Одне з актуальних завдань, яке визначає дирекція закладу разом із управлінням освіти і науки, обласною радою, – це модернізація як матеріально-технічної бази, так і впровадження інноваційних підходів до викладання відповідно до вимог часу.

Житомирський обласний центр науково-технічної творчості тривалий час відіграє важливу роль у розвитку позашкільної освіти в регіоні. Упродовж року тут проходять різноманітні заходи як для дітей різного шкільного віку, так і педагогів. До нового призначення роботою центру керував Альбін Цалко.

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