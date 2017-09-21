На Житомирщині розслідують самовільне зайняття фермером понад 87 га землі

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про самовільне зайняття земельної ділянки площею 87 га у Баранівському районі.
Установлено, що мешканець міста Київ, який є керівником фермерського господарства, порушив низку вимог Земельного кодексу України щодо набуття права на землю.
Зокрема, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи правовстановлюючих документів, він самовільно зайняв земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 87,3207 га, яка розташована на території Дубрівської об’єднаної територіальної громади Баранівського району.
Таким чином, фермер незаконно використовує майже сто гектарів угіддя у своїх потребах, обробляючи землю, вирощує та збирає врожаї сільськогосподарських культур.
Наразі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 197-1 КК України триває досудове розслідування, яке проводять місцеві органи поліції.
Прес-служба прокуратури Житомирської області