Асоціація міст України проти додаткових навантажень на бюджети міст

Після проведення ХІІІ Українського муніципального форуму в Одесі Правління Асоціації міст України надіслала пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» до Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України.
Також члени Правління Асоціації міст України хочуть зустрітися з Прем’єр-міністром України щодо обговорення бюджету на наступний рік.
ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
1. Не допустити передачу на фінансування з місцевих бюджетів пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
2. Забезпечити надання вищезазначеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на пільги та субсидії по ЖКГ в повному обсязі.
3. Збільшити обсяги освітньої субвенції на 13,3 млрд. грн. (ріст на 25% порівняно з минулим роком), а медичної субвенції на 7,0 млрд. грн. (ріст 20% в порівнянні з минулим роком).
4. Забезпечити повне списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009-2014 роках.
5. Переглянути та затвердити державні соціальні стандарти і нормативи за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень, забезпечити проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ.
6. Здійснити розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (16,5 млрд. грн.) між усіма місцевими бюджетами, що мають прямі міжбюджетні відносини.
7. Передбачити субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ на наступний бюджетний період в обсязі не меншому ніж у 2017 році у розрахунку на 1 сільського жителя об’єднаних територіальних громад.
8. Зберегти інструмент Стабдотації та закладення в держбюджеті відповідного фінансового ресурсу в обсязі 2,0 млрд. грн.
9. Запровадити з 01 січня 2018 року адресну грошову допомогу на пільгове перевезення окремих категорій громадян та передбачити в проекті державного бюджету на 2018 рік субвенцію на погашення заборгованості, що утворилася внаслідок недотримання місцевими бюджетами коштів субвенції на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
10. Передати фінансування професійно-технічної освіти на обласний рівень за рахунок субвенції з державного бюджету.
11. Забезпечити у 2018 році обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в обсязі не менше 100 млн. грн.
12. Продовжити дію пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України на 2018 рік та зобов’язати районні державні адміністрації передбачати міжбюджетні трансферти селам, селищам, містам районного значення на видатки з утримання ДНЗ та закладів культури не менше обсягу фактичних видатків попереднього року плюс норматив фінансового забезпечення, врахувавши підвищення мінімальної заробітної плати, надбавки та премії для диференціації заробітної плати з метою недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці некваліфікованих і кваліфікованих працівників, підвищення тарифів на комунальні послуги та енергоносії. Передбачити у формулі розрахункового показника обсягу міжбюджетних трансфертів на утримання ДНЗ та закладів культури (п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу) коефіцієнт резерву коштів для здійснення непередбачуваних видатків, що можуть виникнути на протязі року (ріст індексу інфляції, індексу споживчих цін, аварійні ситуації).