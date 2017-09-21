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Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку

Депутати Житомирщини зустрілися з представниками Польщі та обговорили питання регіональної політики підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій.
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку

Зустріч відбулася сьогодні, 20 вересня, у Житомирі. Організатором виступила Агенція регіонального розвитку Житомирської області.

За словами радника міністра Міністерства розвитку республіки Польща Кшиштофа Сівека, Житомирщина має великий потенціал до регіонального розвитку у сфері каменеобробки, сільського господарства, проте повинна не забувати і про розвиток новітніх технологій.

«Ми плануємо організувати поїздки депутатів різних рівнів з України до Польщі, щоб вони на прикладі побачили, як працюють Агенції регіонального розвитку, чим вони займаються і яка їх роль у розвитку територій», – зазначив Кшиштоф Сівек.

Як повідомив директор Агенції регіонального розвитку Житомирщини Артем Сачук, з представниками Польщі обговорюється новий проект, завдяки якому Польща зможе надати технічну підтримку агенціям регіонального розвитку області.
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
Представники Польщі поділилися з депутатами Житомирщини досвідом з питань регіонального розвитку
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