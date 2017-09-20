У Коростишівському районі поліція вилучила три десятки пляшок з наркотиками

Такі запаси з нарковмісною рідиною зберігав за місцем проживання 36-річний житель району. Поліцією розпочато кримінальне провадження.
Під час санкціонованого обшуку в будинку жителя с. Слобідки поліцейські виявили 30 пластикових пляшок, частково заповнених рідиною коричневого кольору. Загалом виявилось, що господар зберігає близько 30 л нарковмісного зілля. Також поліцейські знайшли в будинку медичні шприци з темною рідиною та стебла конопель.
- Господар, який вже тривалий час вживає наркотичні засоби, зізнався, що у пляшках залишки наркотиків, що він вживав, - повідомив начальник Коростишівського відділу поліції Дмитро Гаращенко. – За його словами, таким чином він створив запаси наркотиків «на чорний день».
Усе виявлене було вилучено та направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
У рамках розпочатого за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ кримінального провадження поліцейські з’ясовують походження рідини та на причетність чоловіка до незаконних оборудок із забороненим зіллям.
Йому може загрожувати штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.