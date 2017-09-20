На 2,5 км Н-03 Житомир-Чернівці підрядник завершив влаштування верхнього шару покриття

На 2 відрізках автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці загальною протяжністю 2550 м підрядник вже завершив влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМА).
Оглянув виконані роботи сьогодні, 20 вересня, начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Роман Крисюк.
«Чули багато нарікань з боку жителів, що дорога була нормальна, а на неї ще кладуть асфальт. Вирівнюючий шар, який поклали у 2013 році на найбільш аварійних ділянках, потрібно закривати шаром ЩМА, що передбачено технологією, адже без верхнього шару він дуже швидко руйнується. На тих ділянках, які не охоплені проектами цього року, буде проведено ямковий ремонт», – зазначає Роман Крисюк.
На сьогодні підрядник ПП «Автомагістраль» майже завершив роботи на 2 ділянках, на 8 ділянках провів фрезерування.
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