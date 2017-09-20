Майже половину всіх “теплих” кредитів на Житомирщині видав ПриватБанк

ПриватБанк, який лише в цьому році долучився до програми “Теплі кредити”, зумів видати 1229 кредитів фізичним особам у Житомирській області. Це майже половина всіх виданих “теплих” кредитів по області у 2017 році.
За інформацієї Житомирської ОДА, у 2017 році жителі області та ОСББ вже взяли 3051 кредит на загальну суму понад 55 000 000 грн.
“Теплі кредити” - це програма, яка полюбилась нашим клієнтам. Саме тому, з космічною швидкістю “розлетілись” кошти по двох траншах компенсації. ПриватБанк розробив зручну, без паперової тяганини, процедуру оформлення, що дала змогу клієнтам ПриватБанку з карткою “Універсальна” (“Універсальна ГОЛД”) швидко і зручно утеплити помешкання”, - розповіла керівник напрямку “Оплата частинами” Житомирського РУ ПриватБанку Наталія Бігдаш.
По першому траншу ПриватБанк на Житомирщині видав населенню 890 “теплих” кредитів на суму 11 012 658,15 грн.
По другому траншу лише за два тижні з 14 по 28 серпня ПриватБанк видав по області 339 кредитів на загальну суму 4 574 567,41 грн.
Загалом по програмі “Теплі кредити” ПриватБанком на Житомирщині було видано в кредит 15 587 225,56 грн.
За ці кошти житомиряни і жителі області придбали матеріали, обладнання для тепло-гідроізоляції свого житла. Розмір компенсації для фізичних осіб сягнув до 35% від суми витрат на утеплення.
Наразі ПриватБанк очікує на нові транші, щоб продовжити видавати “теплі” кредити своїм клієнтам.