Щотижня Ігор Гундич перевірятиме об’єкти ДФРР у районах області

Кожного тижня голова ОДА Ігор Гундич перевірятиме, як здійснюється ремонт та відновлення об’єктів, які фінансуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.
У суботу, 16 вересня, керівник області відвідав об’єкти ДФРР у м. Житомир, Бердичівському, Радомишльському та Коростенському районах.
За підсумками перевірки об’єктів ДФРР Ігор Гундич зазначив: «В понеділок матиму серйозну розмову з підрядниками, які працюють на об’єктах, що ремонтуються за кошти ДФРР та обласного бюджету. Передовсім, це стосується тих, які виконують роботи по Центру вертебрології, басейну «Авангард», стадіону «Полісся», Гришковецькій гімназії, Радомишльській школі, Коростенській гімназії, які я сьогодні перевірив. Об’єктивно: на кожному з цих об’єктів працюють бригади навіть у суботній вихідний день. Але, вважаю, кількість працівників має становити не по 5-9, а в рази більше. І з темпами буде порядок».
Кожен із об’єктів ДФРР голова ОДА бере на особистий контроль і щосуботи влаштовуватиме перевірку підрядникам.
«Маємо підходити до всього по-господарськи, і доки погода дозволяє, завершити всі зовнішні роботи, а з холодами перейти на внутрішні», – наголошує Ігор Гундич.
Нагадаємо, що цього року 34 проекти на Житомирщині реалізуються за підтримки ДФРР та за сприяння Мінрегіонбуду.