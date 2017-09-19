У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дуби

Сьогодні державна лісова охорона Омельянівського лісництва ДП «Коростенське ЛМГ» виявила незаконну рубку 3- х дерев породи дуб.
Дерева були розкряжовані на сортименти довжиною 1 метр. Приблизний вік цих дубів сягав ста років. Частину дерев зловмисники встигли вивезти. На часі проводяться оперативно-розшукові роботи спільно з працівниками Коростенського ВП ГУНПУ у Житомирській області.
Головний лісничий ДП «Коростенське ЛМГ» Сергій Ткачук заявив, що приблизна вартість шкоди, заподіяної лісу сягатиме 34 тисяч гривень.
У цілому, упродовж доби державною лісовою охороною проведено 33 рейди.
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