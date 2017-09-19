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У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дуби

У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дубиСьогодні державна лісова охорона Омельянівського лісництва ДП «Коростенське ЛМГ» виявила незаконну рубку 3- х дерев породи дуб.

Дерева були розкряжовані на сортименти довжиною 1 метр. Приблизний вік цих дубів сягав ста років. Частину дерев зловмисники встигли вивезти. На часі проводяться оперативно-розшукові роботи спільно з працівниками Коростенського ВП ГУНПУ у Житомирській області.

Головний лісничий ДП «Коростенське ЛМГ» Сергій Ткачук заявив, що приблизна вартість шкоди, заподіяної лісу сягатиме 34 тисяч гривень.

У цілому, упродовж доби державною лісовою охороною проведено 33 рейди.


У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дуби
У Коростенському районі незаконно зрізали віковічні дуби
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