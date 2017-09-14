У Чуднівському районі під колеса автомобіля потрапила школярка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня близько 17.40 в с. Вільшанці. У результаті наїзду автомобіля «ВАЗ-2107» травми отримала 13-річна дівчинка. Поліція з’ясовує причини та обставини події.
За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ-2107», 46-річна місцева жителька, рухаючись вулицею населеного пункту, скоїла наїзд на 13-річну жительку села, яка раптово вибігла на проїзну частину дороги та почала її перетинати.
У результаті ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Чуднівської райлікарні.
Нині поліція з’ясовує причини та обставини події.
Шановні водії! Поліція закликає вас суворо дотримуватися правил безпеки під час керування транспортними засобами. Обирайте швидкісні режими з урахуванням таких небезпечних факторів, як дорожнє покриття, погодні умови та пора доби.
Шановні батьки! Нагадуйте дітям про необхідність суворого дотримання Правил дорожнього руху! Власним прикладом навчайте їх безпечної поведінки.
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