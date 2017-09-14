На Житомирщині поліція вилучила з будинку чоловіка «наркоконсервацію» (ФОТО)

Банки із нарковмісним зіллям зберігав за місцем проживання житель м. Коростеня. Розпочато кримінальне провадження.
13 вересня у рамках розслідування кримінального провадження працівники Коростенського відділу поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 32-річного жителя райцентру.
У результаті у погребі будинку поліцейські виявили банки з висушеним і подрібненим зіллям, зовні подібним до коноплі.
За словами господаря, такі наркотичні запаси він готував для власних потреб. Коноплю ж вирощував сам.
На підтвердження тому правоохоронці виявили у домоволодінні і приміщення, де чоловік дбайливо розвісив рослини коноплі для висушки.
А з ділянки біля будинку вилучили ще незібраний врожай конопляних кущів.
Усе було вилучено та направлено на експертне дослідження.
– Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, - повідомив начальник Коростенського відділу поліції Олександр Гайовий. – Нині ж його діяльність кваліфікована за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Господареві наркотичних запасів може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області