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На Житомирщині прокуратура заявила позов про стягнення із підприємця, який випалював деревне вугілля, завданої довкіллю шкоди

На Житомирщині прокуратура заявила позов про стягнення із підприємця, який випалював деревне вугілля, завданої довкіллю шкодиЗа позовом Новоград-Волинської місцевої прокуратури господарським судом Житомирської області винесено ухвалу про відкриття провадження по справі.

Йдеться про те, що місцевою прокуратурою заявлено позов в інтересах держави в особі Соболівської сільської ради Романівського району, Житомирської обласної ради та регіональних Головного управління Державної казначейської служби України і Державної екологічної інспекції про стягнення із приватного підприємця шкоди, заподіяної викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на суму 30,7 тис грн.

Установлено, що на території Соболівської сільської ради Романівського району, на відстані близько 800 м від населеного пункту, приватний підприємець протягом тривалого часу (2010-2016рр) займався виробництвом деревного вугілля, випалюючи деревину у спеціально пристосованих ємкостях (печах).

Такий процес випалювання деревного вугілля, під час якого викиди промислових відходів із печей потрапляють в атмосферне повітря та забруднюють його, завдає шкоди довкіллю.

За розрахунками Державної екологічної інспекції в області, унаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від випалювання вугілля, державі заподіяно шкоди на суму 30,7 тис грн.

Оскільки, в добровільному порядку зазначену суму не відшкодовано, прокуратура заявила позов для стягнення коштів із підприємця у примусовому порядку.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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