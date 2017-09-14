На Житомирщині прокуратура заявила позов про стягнення із підприємця, який випалював деревне вугілля, завданої довкіллю шкоди

За позовом Новоград-Волинської місцевої прокуратури господарським судом Житомирської області винесено ухвалу про відкриття провадження по справі.
Йдеться про те, що місцевою прокуратурою заявлено позов в інтересах держави в особі Соболівської сільської ради Романівського району, Житомирської обласної ради та регіональних Головного управління Державної казначейської служби України і Державної екологічної інспекції про стягнення із приватного підприємця шкоди, заподіяної викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на суму 30,7 тис грн.
Установлено, що на території Соболівської сільської ради Романівського району, на відстані близько 800 м від населеного пункту, приватний підприємець протягом тривалого часу (2010-2016рр) займався виробництвом деревного вугілля, випалюючи деревину у спеціально пристосованих ємкостях (печах).
Такий процес випалювання деревного вугілля, під час якого викиди промислових відходів із печей потрапляють в атмосферне повітря та забруднюють його, завдає шкоди довкіллю.
За розрахунками Державної екологічної інспекції в області, унаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від випалювання вугілля, державі заподіяно шкоди на суму 30,7 тис грн.
Оскільки, в добровільному порядку зазначену суму не відшкодовано, прокуратура заявила позов для стягнення коштів із підприємця у примусовому порядку.
Прес-служба прокуратури Житомирської області