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Лісова служба США та житомирські лісівники поділяться досвідом гасіння лісових пожеж

Лісова служба США та житомирські лісівники поділяться досвідом гасіння лісових пожежЛісова служба Сполучених Штатів Америки, представники навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБІП (Національний університет біоресурсів і природокористування) України проведуть семінар-презентацію з організації гасіння лісових пожеж.

Тема зустрічі – «Співпраця між Лісовою Службою США та Україною в галузі охорони лісів від пожеж. Особливості організації гасіння лісових пожеж у США».

Участь у семінарі візьмуть і житомирські інженери з охорони лісу державних лісогосподарських підприємств.

Всього в області функціонує 29 лісопожежних станцій, укомплектованих особовим складом у повному обсязі, пожежними автомобілями та технікою у кількості 176 одиниць, 1212 ранцевих оприскувачів, 357 радіостанцій, 151 трактор з ґрунтообробним обладнанням, 196 мотопомп, обладнано пірсами 269 водойм.

Цього року Житомирщину сколихнула лісова пожежа на території Копищанського лісництва у Поліському природному заповіднику, котра охопила 210 гектарів. Для ліквідації стихії залучили 170 чоловік лісової охорони та бійців лісових пожежних станцій, 53 одиниці техніки та пожежну авіацію.
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